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В сборную Армении вызваны четыре игрока из РПЛ

Тренерский штаб сборной Армении во главе с Александром Петровым определился с составом на сентябрьские матчи Лиги наций. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении (ФФА).

Источник: Hakob Berberyan

Всего в национальную сборную приглашены 26 футболистов, среди них четыре игрока из РПЛ: защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Спецрян и полузащитник «Рубина» Угочукву Иву. Также в состав вошел полузащитник «Ференцвароша» Эдуард Севикян, выступавший в прошлом сезоне за «Пари НН».

Подготовку к предстоящим матча футболисты начнут 1 сентября в академии футбола в Ереване. 7 сентября сборная Армении дома сыграет с командой Латвии, а 10 сентября на выезде встретится со сборной Северной Македонии.

В этом году сборная Армении провела четыре товарищеских матча, потерпев в них три поражения. Команда Александра Петракова проиграла Косово (0:1), Чехии (1:2) и Словении (1:2), после чего одержала победу над Казахстаном (2:1).