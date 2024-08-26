В сборную Армении вызваны четыре игрока из РПЛ

Всего в национальную сборную приглашены 26 футболистов, среди них четыре игрока из РПЛ: защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян, полузащитник «Краснодара» Эдуард Спецрян и полузащитник «Рубина» Угочукву Иву. Также в состав вошел полузащитник «Ференцвароша» Эдуард Севикян, выступавший в прошлом сезоне за «Пари НН».
Подготовку к предстоящим матча футболисты начнут 1 сентября в академии футбола в Ереване. 7 сентября сборная Армении дома сыграет с командой Латвии, а 10 сентября на выезде встретится со сборной Северной Македонии.
В этом году сборная Армении провела четыре товарищеских матча, потерпев в них три поражения. Команда Александра Петракова проиграла Косово (0:1), Чехии (1:2) и Словении (1:2), после чего одержала победу над Казахстаном (2:1).