Слушания по спору между «Вест Хэмом» и ЦСКА пройдут 26 сентября

Согласно решению профильной палаты ФИФА, английский клуб должен был выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро за трансфер Влашича. Тогда же отмечалось, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля 2023 года, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 миллионов евро. Также английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет.