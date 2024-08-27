Слушания по спору между «Вест Хэмом» и ЦСКА пройдут 26 сентября

В августе 2021 года хорватский полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в английский «Вест Хэм». Сумма трансфера составила 27 миллионов евро.
В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.
Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу ЦСКА, поэтому «Вест Хэм» подал апелляцию CAS. Слушания состоятся 26 сентября 2024 года.
Согласно решению профильной палаты ФИФА, английский клуб должен был выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро за трансфер Влашича. Тогда же отмечалось, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля 2023 года, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 миллионов евро. Также английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет.
26-летний Никола Влашич провел за «Вэст Хэм» всего один сезон — 31 матч и один забитый мяч в составе «молотобойцев». Сейчас хорват играет за итальянский «Торино». С 2018 по 2021 год полузащитник выступал за московский ЦСКА.