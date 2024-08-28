Нигериец Оньека может перейти из «Брентфорда» в ЦСКА

В сезоне-2023/24 центральный полузащитник провел 28 матчей за «Брентфорд», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также в активе футболиста один гол в 25 матчах за сборную Нигерии. Оньека был основным игроком основного состава национальной команды, которая в начале 2024 года дошла до финала Кубка Африки, где уступила сборной Кот-Д'Ивуара (1:2).