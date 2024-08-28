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Нигериец Оньека может перейти из «Брентфорда» в ЦСКА

26-летний нигерийский полузащитник Фрэнк Оньека может продолжить карьеру в России.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает BBC, армейцы хотят арендовать полузащитника английского «Брентфорда» и сборной Нигерии Фрэнка Оньеку до конца сезона.

Оньека также находится в сфере интересов других клубов, среди них — итальянский «Лечче» и испанские «Валенсия», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид».

В сезоне-2023/24 центральный полузащитник провел 28 матчей за «Брентфорд», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также в активе футболиста один гол в 25 матчах за сборную Нигерии. Оньека был основным игроком основного состава национальной команды, которая в начале 2024 года дошла до финала Кубка Африки, где уступила сборной Кот-Д'Ивуара (1:2).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.