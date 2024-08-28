ЦСКА хочет купить форварда «Сочи»

За «Сочи» Сауль выступает с января 2024 года. В мае сочинцы выкупили права на игрока у венесуэльского «Каракаса». Гуарирапа провел за клуб с юга России 18 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.