Нападающий «Спартака» Угальде вызван в сборную Коста-Рики

6 сентября костариканцы дома сыграют со сборной Гваделупы, а 10 сентября на выезде проведут встречу с командой Гватемалы. Также в группе А играют сборные Суринама, Гайаны и Мартиники.
Угальде выступает за сборную Коста-Рики с февраля 2020 года. На его счету 12 матчей за национальную команду, в которых он забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. В марте этого года Угальде в товарищеском матче поразил ворота сборной Аргентины (1:3).
«Спартак» приобрел Угальде минувшей зимой у «Твенте» за 13 млн евро. Костариканец установил антирекорд клуба для нападающих-новичков по количеству матчей без голов, не сумев забить в первых 13 матчах РПЛ.
В этом сезоне на счету Угальде восемь сыгранных матчей во всех турнирах, в которых он забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.