Нападающий «Спартака» Угальде вызван в сборную Коста-Рики

Угальде выступает за сборную Коста-Рики с февраля 2020 года. На его счету 12 матчей за национальную команду, в которых он забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. В марте этого года Угальде в товарищеском матче поразил ворота сборной Аргентины (1:3).