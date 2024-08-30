Фанаты «Спартака» обратились к Соболеву перед уходом в «Зенит»

В официальном аккаунте фанатского объединения опубликована черно-белая фотография 27-летнего нападающего, под который была оставлена подпись: «Ехай, Саша! И включи “Дорожную”.
Речь в публикации идет об одноименной композиции группы «Ленинград», изобилующей нецензурной лексикой.
Накануне стало известно, что «Зенит» и «Спартак» договорились о трансфере Соболева за 10 млн евро. Минувшим вечером нападающий прибыл в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования. Ожидается, что официально трансфер будет завершен сегодня.
Соболев станет четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
Александр Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года 27-летний нападающий провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.