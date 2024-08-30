Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России перешел в «Тюмень»

«Тюмень» объявила о подписании контракта с вратарем Станиславом Крицюком.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 33-летним вратарем не уточняется. По информации Transfermarkt, контракт Крицюка рассчитан на один сезон. В новой команде он будет выступать под 33-м номером.

Крицюк находился без клуба с июля этого года. Последней командой вратаря был португальский «Жил Висенте», куда он вернулся летом 2022 года после ухода из «Зенита». Прошлый сезон россиянин полностью пропустил из-за травмы.

Станислав Крицюк является воспитанником тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева. В 2013 году он перебрался в Португалию, где провел большую часть своей карьеры, выступая за «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте».

В России Крицюк известен по выступлениям за «Краснодар» (2016−2020) и «Зенит» (2021−2022). В 2016 году вратарь вызывался в сборную России и провел за национальную команду два товарищеских матча.

«Тюмень» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе после семи матчей пять набранных очков. В воскресенье, 1 сентября, сибиряки на выезде сыграют против «Сочи».