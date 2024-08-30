«Зенит» объявил о переходе нападающего «Спартака» Соболева

По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 10 млн евро. Контракт с 27-летним нападающим рассчитан на три сезона и предусматривает возможность продления еще на один сезон. В новом клубе Соболев будет выступать под седьмым номером.
По информации журналиста РБК Гранта Гетадаряна, Соболев станет самым высокооплачиваемым российским игроком в «Зените». Его зарплата может составить от 2,5 до 2,8 млн евро в год.
Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
Презентация Соболева в качестве нового игрока «Зенита» состоялась в загородном клубе «Репино‑Ленинское», где сегодня проходит презентация состава хоккейного СКА перед началом нового сезона КХЛ. Футболисту вручили хоккейный свитер «армейцев» со своей фамилией, после чего получил игровую футболку сине-бело-голубых.
Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года 27-летний нападающий провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.