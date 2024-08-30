«Спартак» оштрафован за скандирования фанатов в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные скандирования болельщиков красно-белых в адрес «Зенита» на матче 6-го тура Премьер-лиги (0:0).
— По материалам СМИ рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Болельщики скандировали: «Зенит» — позор российского футбола«. Штраф 20 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
«Спартак» занимает пятое место в чемпионате страны, набрав 11 очков в 6 матчах. «Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Локомотиву».