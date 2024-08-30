«Спартак» оштрафован за скандирования фанатов в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные скандирования болельщиков красно-белых в адрес «Зенита» на матче 6-го тура Премьер-лиги (0:0).