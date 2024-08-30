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«Спартак» оштрафован за скандирования фанатов в адрес «Зенита»

Также КДК РФС на 20 тысяч рублей оштрафовал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
17

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные скандирования болельщиков красно-белых в адрес «Зенита» на матче 6-го тура Премьер-лиги (0:0).

— По материалам СМИ рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Болельщики скандировали: «Зенит» — позор российского футбола«. Штраф 20 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате страны, набрав 11 очков в 6 матчах. «Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Локомотиву».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 48534 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Деян Станкович
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
90+4′
25
Страхиня Эракович
56′
62′
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
82
Сергей Волков
46′
28
Нуралы Алип
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
84′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
21
Александр Ерохин
24
Педро
90′
33
Иван Сергеев
30
Матео Кассьерра
90′
31
Густаво Мантуан
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
77
Тео Бонгонда
2
Олег Рябчук
46′
82
Даниил Хлусевич
18
Наиль Умяров
36′
70′
23
Никита Чернов
19
Хесус Мануэль Медина
34′
78′
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
12′
39′
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
65′
70′
25
Данил Пруцев
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
25
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти