Михаил Боярский: Глушенков и Соболев — козыри «Зенита»

Актер и музыкант Михаил Боярский назвал игроков «Зенита» Максима Глушенкова и Александра Соболева козырями сине-бело-голубых.
«От добра добра не ищут. Конечно, он необходимое звено в команде “Зенит”. Это хорошая кандидатура. Александр зарекомендовал себя как напористый, молодой и амбициозный игрок. Он переходит из хорошей команды, у которой появился хороший главный тренер. Уровень “Зенита” высок. Саше есть что показать в нашей команде. Миллер, Семак и Тимощук способствовали его переходу. Это очень приятно, тем более что есть травмированные игроки. Его приход произошёл очень вовремя. Турнир длинный, предугадать ничего нельзя. Глушенков и Соболев — козыри команды. Будем на это надеяться», — цитирует Боярского корреспондент «Чемпионата».
«Понимаю, что у Соболева будет много противников, которые будут освистывать при появлении на поле. Но многие петербуржцы будут его поддерживать! Ведь некоторые питерские игроки уходили в “Спартак” и ничего. Прожили хорошую спортивную жизнь. С Соболевым будет то же самое. С критикой в “Зените” Соболев столкнётся до первого гола. Как забьёт, все прекратится», — добавил народный артист России.
30 августа «Зенит» объявил о переходе 27‑летнего форварда из московского «Спартака». Контракт подписан на три года с возможностью продления на сезон. По данным различных источников, сумма сделки составила 10 млн евро. Футболист выбрал себе 7-й номер.