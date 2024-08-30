Медведев: «Зенит» не пугают репутационные риски в связи с трансфером Соболева

Александр Медведев высказался по поводу подписания форварда Александра Соболева из московского «Спартака».
«Репутационные потери в связи с переходом Соболева? Если кому-то хочется такого, то такого не будет. В качестве доказательства вспомним наши переходы между “Зенитом” и “Спартаком”. Такие фамилии, как Дзюба, Быстров, Широков… Да, было не без хайпа, как модно сейчас говорить, но все эти игроки показали себя отлично. Не надо забывать, что жизнь спортсмена короткая и по-разному складывается. Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
«Поведение Соболева нас не смущает. У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром. И главный тренер Сергей Богданович Семак, и я неоднократно разговаривали с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение. Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, игрок сборной. Будет только наращивать свой счет голам и голевым передачам», — добавил председатель правления «Зенита».
30 августа «Зенит» объявил о переходе 27‑летнего нападающего «Спартака». Контракт подписан на три года с возможностью продления на сезон. По данным различных источников, сумма сделки составила 10 млн евро. Футболист выбрал себе 7-й номер.
Соболев играл в «Спартаке» с лета 2020 года, когда состоялся трансфер из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года Александр провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи.