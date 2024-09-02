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Аршавин назвал лучшего вратаря чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о голкипере «Оренбурга» Богдане Москвичеве.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: В. Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

«Оренбург» в матче 7-го тура РПЛ сыграл вничью с московским «Динамо» — 2:2. 20-летний Москвичев на 64‑й минуте отразил пенальти в исполнении форварда бело‑голубых Константина Тюкавина, но мяч все же оказался в воротах после неудачного действия защитника «Оренбурга» Матиаса Переса.

«По таланту после отъезда Сафонова Москвичев — лучший в России на данный момент. Пенальти — это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в “Зените”. Мы идем по большому кругу, спасибо Пятибратову, что взял его в “Чайку” и поверил в него. С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его. Я не вижу, в чем он уступает Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в Премьер‑лиге. Во всем остальном он точно не слабее», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Богдан Москвичев является воспитанником «Зенита», в начале года он выступал за «Чайку», а в июне был отдан в аренду «Оренбургу». В текущем сезоне голкипер провел за «Оренбург» шесть матчей и пропустил 11 мячей.

Оренбург
2:2
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
1.09.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 5658 зрителей
Главные тренеры
Давид Деограсия
Марцел Личка
Голы
Оренбург
Саид Сахархизан
20′
Матиас Дамиан Перес
90+5′
Динамо
Матиас Дамиан Перес
64′
Эль Мехди Маухуб
72′
Нереализованные пенальти
Динамо
Константин Тюкавин
64′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
10
Саид Сахархизан
8
Иван Башич
71′
82′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
12
Андрей Малых
36′
81′
16
Хорди Томпсон
11
Степан Оганесян
68′
20
Дмитрий Рыбчинский
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
50′
93
Диего Лаксальт
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
24
Луис Чавес
7
Дмитрий Скопинцев
89′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
81′
77
Денис Макаров
91
Ярослав Гладышев
65′
14
Эль Мехди Маухуб
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
14
Фолы
11
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти