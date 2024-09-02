Аршавин назвал лучшего вратаря чемпионата России

«По таланту после отъезда Сафонова Москвичев — лучший в России на данный момент. Пенальти — это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в “Зените”. Мы идем по большому кругу, спасибо Пятибратову, что взял его в “Чайку” и поверил в него. С другой стороны, во что там верить, он просто увидел, что это сильный вратарь, и стал ставить его. Я не вижу, в чем он уступает Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в Премьер‑лиге. Во всем остальном он точно не слабее», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».