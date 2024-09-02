Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев покидает клуб

После матча пятого тура РПЛ против «Ростова» (2:3) спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.
«Я ухожу из “Оренбурга”, и это официальное решение клуба. Как-то негласно я работать не смогу, мне запретили любую футбольную деятельность. Как жить без футбола? Ничего страшного — буду отдыхать. Займусь бизнесом, найду еще что-нибудь. Спасибо всем, кто переживает!» — цитирует Андреева Sport24.
«Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба. Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение. Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное», — приводит слова президента «Оренбурга» Василия Еремякина «Спорт-Экспресс».
43-летний Дмитрий Андреев работал спортивным директором «Оренбурга» с 2019 года.