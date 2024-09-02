Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев покидает клуб

«Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба. Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение. Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное», — приводит слова президента «Оренбурга» Василия Еремякина «Спорт-Экспресс».