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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев покидает клуб

30 августа КДК РФС отстранил от футбольной деятельности на три года спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Оренбург"

После матча пятого тура РПЛ против «Ростова» (2:3) спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле.

«Я ухожу из “Оренбурга”, и это официальное решение клуба. Как-то негласно я работать не смогу, мне запретили любую футбольную деятельность. Как жить без футбола? Ничего страшного — буду отдыхать. Займусь бизнесом, найду еще что-нибудь. Спасибо всем, кто переживает!» — цитирует Андреева Sport24.

«Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба. Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение. Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное», — приводит слова президента «Оренбурга» Василия Еремякина «Спорт-Экспресс».

43-летний Дмитрий Андреев работал спортивным директором «Оренбурга» с 2019 года.