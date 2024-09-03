«Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Пиняеву со стороны «Спартака» и «Зенита». По данным журналиста Ивана Карпова, сам Пиняев не хочет переходить в другой клуб РПЛ, а нацелен на отъезд в клуб из Европы.