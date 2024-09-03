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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым

Новое соглашение с 19-летним полузащитником сборной России будет действовать до 2028 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев продлил контракт с клубом.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Пиняеву со стороны «Спартака» и «Зенита». По данным журналиста Ивана Карпова, сам Пиняев не хочет переходить в другой клуб РПЛ, а нацелен на отъезд в клуб из Европы.

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел за клуб 8 матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

После семи туров команда Михаила Галактионова с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, уступая два балла лидирующему «Зениту».