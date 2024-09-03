Футболист «Локомотива» на правах аренды перешел в «Аль-Иттихад»

Как сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, это платная аренда за 1,2 миллиона евро. Зарплата игрока составит 3 миллиона евро за сезон.
Лин Митай, отец игрока сборной Албании Марио Митая, подтвердил информацию о том, что игрок продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
«Марио едет в “Аль-Иттихад” на годичную аренду с правом выкупа. Клубы уже договорились. Вчера вечером сын покинул Россию, чтобы присоединиться к сборной Албании, после он отправится в Саудовскую Аравию», — цитирует отца футболиста Sport24.
Митай перешел в «Локомотив» из греческого АЕКа летом 2022 года. В чемпионатах России албанец провел 36 матчей, не отметившись результативными действиями.
На прошедшем минувшим летом Европы-2024 защитник принял участие во всех трех матчах группового этапа, в котором сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
После семи туров «Локомотив» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, уступая два балла лидирующему «Зениту».