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Футболист «Локомотива» на правах аренды перешел в «Аль-Иттихад»

21-летний защитник Марио Митай отдан в аренду с правом выкупа саудовскому «Аль-Иттихаду».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Как сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, это платная аренда за 1,2 миллиона евро. Зарплата игрока составит 3 миллиона евро за сезон.

Лин Митай, отец игрока сборной Албании Марио Митая, подтвердил информацию о том, что игрок продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«Марио едет в “Аль-Иттихад” на годичную аренду с правом выкупа. Клубы уже договорились. Вчера вечером сын покинул Россию, чтобы присоединиться к сборной Албании, после он отправится в Саудовскую Аравию», — цитирует отца футболиста Sport24.

Митай перешел в «Локомотив» из греческого АЕКа летом 2022 года. В чемпионатах России албанец провел 36 матчей, не отметившись результативными действиями.

На прошедшем минувшим летом Европы-2024 защитник принял участие во всех трех матчах группового этапа, в котором сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

После семи туров «Локомотив» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, уступая два балла лидирующему «Зениту».