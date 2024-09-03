Футболист «Локомотива» на правах аренды перешел в «Аль-Иттихад»

«Марио едет в “Аль-Иттихад” на годичную аренду с правом выкупа. Клубы уже договорились. Вчера вечером сын покинул Россию, чтобы присоединиться к сборной Албании, после он отправится в Саудовскую Аравию», — цитирует отца футболиста Sport24.