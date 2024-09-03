Стало известно, сколько клубы РПЛ потратили на трансферы за лето

Этот показатель стал самым высоким для российских клубов с момента отстранения от еврокубков в феврале 2022 года. Всего было приобретено 116 игроков, а каждый трансфер в среднем обходился клубу в 657 тыс. долларов.
Кроме того, российские клубы минувшим летом продали 110 игроков, заработав на этом 30,3 млн долларов.
Также ФИФА сообщает, что минувшим летом в мире было зарегистрировано рекордное количество трансферов — более 11 тыс. Общая стоимость летних трансферов превысила 6,4 млрд долларов, а активнее всех на трансферном рынке вновь были английские клубы, потратившие в общей сложности более 1,6 млрд долларов.