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«Ахмат» вернул Сергея Ташуева на пост главного тренера

Грозненский «Ахмат» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

65-летний специалист подписал с грозненцами двухлетний контракт. Он примет команду после отставки Магомеда Адиева, которая произошла в воскресенье, 1 сентября.

«Ахмат» объявил о назначении Ташуева роликом с отсылкой к фильму «Терминатор» и культовой фразой I'll be back!

Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством грозненский клуб повторил свой лучший результат в истории, заняв пятое место в РПЛ. В сезоне-2023/24 «Ахмат» стартовал с пяти поражений в шести матчей, после чего Ташуев был отправлен в отставку.

Последним местом работы Сергея Ташуева был воронежский «Факел», который он покинул по семейным обстоятельствам в апреле этого года.

После семи туров «Ахмат» с пятью набранными очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 15 сентября грозненский клуб на выезде сыграет с московским «Динамо».