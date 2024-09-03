«Ахмат» вернул Сергея Ташуева на пост главного тренера

Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством грозненский клуб повторил свой лучший результат в истории, заняв пятое место в РПЛ. В сезоне-2023/24 «Ахмат» стартовал с пяти поражений в шести матчей, после чего Ташуев был отправлен в отставку.