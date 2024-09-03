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Мажич не ответил на вопрос о главной проблеме судейства в РПЛ

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич не назвал главную проблему российского судейства.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 3 сентября, Мажич провел встречу с представителями клубов РПЛ.

Ранее в РПЛ были недовольны многими решениями судей на старте сезона.

— Встреча с клубами была хорошей и конструктивной. Это было впервые. Я поблагодарил РФС. Были позитивные комментарии, но мы также понимаем, что у нас есть проблемы. Надеюсь, будут новые встречи. Главное, что встреча прошла конструктивно.

— Главная проблема российского судейства?

— У нас просто есть несколько проблем. У нас эти вопросы будут решаться. Верю, что у нас есть качества, благодаря которым можем решать проблемы. И с каждым годом будет все лучше.

Я приехал в Россию по приглашению РФС. Я работаю для улучшения российского футбола. Шаг за шагом мы двигаемся по намеченному плану.

— Верите, что наши судьи будут работать на международной арене при вас?


— Уверен, что наши арбитры будут на международной арене. Они много теряют. Карасев перед нашим отстранением был одним из лучших в Европе. Но я верю, что российские арбитры будут получать хорошие назначения, — приводит слова Мажича Sport24.