Гурцкая раскритиковал футболистов московского «Динамо»

«В “Динамо” играют три трупа. Как можно с Дасой и Бальбуэной бороться за что-то? Макаров, который выходит на поле. Это просто какая-то жесть. Ладно Гладышев, он молодой, играет безобразно последние матчи, но Макаров, которого купили за девять миллионов. Он выходит на поле, играет хуже чем футболист третьей лиги. Выгоните его из команды. Расторгните контракт с Макаровым, отдайте ему деньги, пускай он себе квартиру купит. Вы деньги уже потеряли. Вы выпускаете Дасу, его надо было рассчитать и в конце года отпустить в Израиль.



Не знаю что произошло с Бальбуэной. Прошлый сезон он плохо играл» — сказал Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!».