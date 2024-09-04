Гурцкая оценил шансы на переход Глебова из «Ростова» в «Спартак»

«Я удивлюсь, если трансфер случится. Потому что “Ростов” останется без ключевого игрока — и сразу завалит сезон.



Нахождение “Ростова” в десятке, а то и в восьмерке, дает им хороший доход от области, которая их финансирует. И, может быть, место в таблице им важнее рынка “купи-продай”. Три игрока продай и находись как Самара в зоне вылета. Может их это не устраивает, может им важен результат. Не забывайте, у “Ростова” очень амбициозный тренер. Если Карпин будет идти в зоне вылета, ему будет это приятно, что ли?» — сказал Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат».