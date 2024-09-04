Гурцкая оценил шансы на переход Глебова из «Ростова» в «Спартак»

Ранее в СМИ писали, что «Спартак» готов заплатить за Глебова €11 млн.
«Я удивлюсь, если трансфер случится. Потому что “Ростов” останется без ключевого игрока — и сразу завалит сезон.
Нахождение “Ростова” в десятке, а то и в восьмерке, дает им хороший доход от области, которая их финансирует. И, может быть, место в таблице им важнее рынка “купи-продай”. Три игрока продай и находись как Самара в зоне вылета. Может их это не устраивает, может им важен результат. Не забывайте, у “Ростова” очень амбициозный тренер. Если Карпин будет идти в зоне вылета, ему будет это приятно, что ли?» — сказал Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат».
Даниил Глебов перешел в «Ростов» в январе 2019 года. 24-летний футболист принял участие в 178 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 16 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Глебова с клубом рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 8 млн.
В текущем сезоне РПЛ «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице с 11 очками. В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет на выезде с «Краснодаром».