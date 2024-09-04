В «Локомотиве» исключили возвращение Артема Дзюбы в клуб

«Я много раз говорил, что я Артему признателен, благодарен за то, что он в очень сложный период поддержал “Локомотив”. Но в футбольном плане мы с ним сотрудничество успешно завершили, в текущее трансферное окно он не вернется», — сказал Нагорных.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. В составе «железнодорожников» Дзюба обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории РПЛ, достигнув отметки в 160 голов.
После зимнего перерыва Дзюба потерял место в основном составе «Локомотива» и провел на поле в РПЛ всего 110 минут. В начале месяца он отказался от опции автоматического продления контракта с клубом в попытке вернуть себе место в составе команды. Летом Дзюба стал свободным агентом и до сих пор находится без клуба.