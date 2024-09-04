Воспитанник ЦСКА Ле сравнил чемпионаты России и Вьетнама

«Уровень футбола во Вьетнаме хороший, но сейчас стараются развивать. Он ещё не достиг уровня России, но я вижу потенциал, они работают. Есть хорошая академия в Ханое, выращивают футболистов. В России похожую базу я видел только в Краснодаре. Есть всё: бассейн, много полей», — цитирует Ле «Чемпионат».