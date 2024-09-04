Воспитанник ЦСКА Ле сравнил чемпионаты России и Вьетнама

Воспитанник ЦСКА Виктор Ле сравнил чемпионаты России и Вьетнама накануне товарищеского матча этих сборных.
«Уровень футбола во Вьетнаме хороший, но сейчас стараются развивать. Он ещё не достиг уровня России, но я вижу потенциал, они работают. Есть хорошая академия в Ханое, выращивают футболистов. В России похожую базу я видел только в Краснодаре. Есть всё: бассейн, много полей», — цитирует Ле «Чемпионат».
«Чемпионат тут похуже, чем в России. Но регулярно приглашают сильных иностранцев. VAR появился год назад, уровень организации, качество полей повышается. В будущем будет хороший, сильный турнир», — добавил воспитанник армейцев.
5 сентября национальная команда России сыграет со сборной Вьетнама на ханойском стадионе «Ми Динь», а 7 сентября — там же с командой Таиланда. Обе встречи пройдут в 16 часов по московскому времени.
Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.
С февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи — ФИФА и УЕФА отстранила клубы и сборные из России от участия в международных турнирах.