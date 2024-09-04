Квинси Промес продолжит карьеру в «Дубай Юнайтед»

29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и не смог вылететь после сборов со «Спартаком» в Россию.

Поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП. 1 июля контракт Промеса со «Спартаком» истек и он стал свободным агентом.