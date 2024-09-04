Квинси Промес продолжит карьеру в «Дубай Юнайтед»

32-летний футболист до сих пор находится в ОАЭ, где ожидает решения по своей возможной экстрадиции в Нидерланды. Сообщается, что Промес уже прошел медосмотр в новом клубе.
В июне 2023 года суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и приговорил его к полутора годам тюрьмы. В феврале этого года игрок «Спартака» заочно получил еще шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. После этого он был объявлен в международный розыск.
29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и не смог вылететь после сборов со «Спартаком» в Россию.
Поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП. 1 июля контракт Промеса со «Спартаком» истек и он стал свободным агентом.
В прошлом сезоне «Дубай Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице второго дивизиона ОАЭ. Клуб начнет новый сезон 15 сентября выездной игрой против «Аль-Араби».
«Дубай Юнайтед» принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину, который в 2007 году основал сеть магазинов Fix Price. Президентом клуба является бывший вратарь сборной Молдавии Илья Чебану, известный в России по выступлениям за «Мордовию» и «Томь».