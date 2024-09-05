Пиняев рассказал, чему научился у Артема Дзюбы

«Стараюсь прислушиваться к требованиям, выполнять их, получать советы, применять их на поле. По жизни с ним мы не особо говорим. Мы профессиональные спортсмены, у которых есть спортивная жизнь, а есть бытовая — она не должна касаться никого, кроме меня. По бытовым вопросам не обращался к Михаилу Михайловичу. А по футбольным… Считаю, что нужно оставить это в тайне. Как говорится, секрет фирмы», — добавил Пиняев.