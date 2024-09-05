Пиняев рассказал, чему научился у Артема Дзюбы

«Дзюба — фигура, личность. Научился у него справляться с давлением, абстрагироваться, настраивать свою голову на работу. Добрый подсказ был, есть и будет. Он никогда не выходил за рамки. Дзюба очень помог нам на важном отрезке. Никаких драк с ним никогда не было», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».
Также Пиняев ответил на вопрос, как ему работается с главным тренером «железнодорожников» Михаилом Галактионовым.
«Стараюсь прислушиваться к требованиям, выполнять их, получать советы, применять их на поле. По жизни с ним мы не особо говорим. Мы профессиональные спортсмены, у которых есть спортивная жизнь, а есть бытовая — она не должна касаться никого, кроме меня. По бытовым вопросам не обращался к Михаилу Михайловичу. А по футбольным… Считаю, что нужно оставить это в тайне. Как говорится, секрет фирмы», — добавил Пиняев.
«Локомотив» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги набрал 15 очков в семи турах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего «Зенита».
36-летний Артем Дзюба летом покинул состав «Локомотива» и в настоящий момент находится без клуба. За красно-зеленых нападающий провел 32 матча, в которых забил 12 мячей.