«Химки» внесли сына Дмитрия Лоськова в заявку на сезон РПЛ

18-летний Григорий Лоськов является воспитанником академии «железнодорожников». В «Химках» полузащитник будет выступать под номером 64.
Отец Григория Дмитрий Лоськов является двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.
Напомним, в минувшем сезоне «Химки» стали победителями Первой лиги и спустя один сезон вернулись в РПЛ.
В текущем сезоне чемпионата России «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице с 6 очками. На первом месте располагается «Зенит», вторую строчку занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает «Локомотив».
В следующем туре Российской Премьер-лиги «Химки» на выезде встретятся с «Акроном».