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«Химки» внесли сына Дмитрия Лоськова в заявку на сезон РПЛ

Подмосковный клуб «Химки» внес Григория Лоськова, сына экс-игрока «Локомотива» и сборной России Дмитрия Лоськова, в заявку на текущий сезон чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

18-летний Григорий Лоськов является воспитанником академии «железнодорожников». В «Химках» полузащитник будет выступать под номером 64.

Отец Григория Дмитрий Лоськов является двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.

Напомним, в минувшем сезоне «Химки» стали победителями Первой лиги и спустя один сезон вернулись в РПЛ.

В текущем сезоне чемпионата России «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице с 6 очками. На первом месте располагается «Зенит», вторую строчку занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает «Локомотив».

В следующем туре Российской Премьер-лиги «Химки» на выезде встретятся с «Акроном».