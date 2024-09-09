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Тикнизян назвал армянский арбуз причиной успешной игры Батракова

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре 19-летнего воспитанника «железнодорожников» Алексея Батракова в текущем сезоне РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Батраков выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. В текущем сезоне чемпионата России футболист провел семь матчей и забил три мяча.

«Чем кормят Батракова, что он так играет? Армянским арбузом (смеется)! Его прогресс можно объяснить с тем, что он попал в команду, где ему доверяют, ценят, где он может проявлять свои качества. Алексей — очень талантливый футболист. Но не надо заострять внимание и форсить в СМИ новости о том, какие молодые игроки хорошие и талантливые.

Надо молодых оставить в покое, чтобы они смогли без лишнего давления спокойно прогрессировать. У нас много молодых перспективных ребят. Важно, их оберегать от лишней информации со стороны СМИ, лишней похвалы и даже от необоснованной критики», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

«Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» на выезде встретятся с «Оренбургом», который занимает 12-е место, набрав шесть очков за семь туров чемпионата России.