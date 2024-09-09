Тикнизян назвал армянский арбуз причиной успешной игры Батракова

Батраков выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. В текущем сезоне чемпионата России футболист провел семь матчей и забил три мяча.
«Чем кормят Батракова, что он так играет? Армянским арбузом (смеется)! Его прогресс можно объяснить с тем, что он попал в команду, где ему доверяют, ценят, где он может проявлять свои качества. Алексей — очень талантливый футболист. Но не надо заострять внимание и форсить в СМИ новости о том, какие молодые игроки хорошие и талантливые.
Надо молодых оставить в покое, чтобы они смогли без лишнего давления спокойно прогрессировать. У нас много молодых перспективных ребят. Важно, их оберегать от лишней информации со стороны СМИ, лишней похвалы и даже от необоснованной критики», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.
«Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» на выезде встретятся с «Оренбургом», который занимает 12-е место, набрав шесть очков за семь туров чемпионата России.