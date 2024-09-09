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Пиняев: Лучше играть в Европе, чем быть всегда в шоколаде в РПЛ

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев верит, что в скором времени окажется в европейском чемпионате.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Сергей Пиняев объяснил свое желание переехать в европейский чемпионат.

«Почему я хочу поиграть в Европе? А зачем тогда мы все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем мы ездим в Европу, чтобы смотреть футбол? Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах. То, ради чего мы там пошли в футбол. Я пошел в футбол не потому, что я смотрел, как играл, там, любой клуб Российской Премьер-Лиги. Я смотрел футбол в детстве европейский. И прежде всего на моем телевизоре показывали европейские команды. То, что окажусь я в Европе, в это я верю. И практически уверен в этом», — сказал Сергей Пиняев в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

«Я допускаю, что этого не случится, все может быть. Но я не хочу просто сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться. Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом, попробовать себя на другом уровне», — добавил молодой футболист.

19-летний Пиняев играет за «железнодорожников» с января 2023 года, когда состоялся его переход из «Крыльев Советов». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Пиняева в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Сергея восемь игр за «Локомотив», в которых он отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.