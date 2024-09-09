Пиняев: Лучше играть в Европе, чем быть всегда в шоколаде в РПЛ

«Почему я хочу поиграть в Европе? А зачем тогда мы все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем мы ездим в Европу, чтобы смотреть футбол? Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах. То, ради чего мы там пошли в футбол. Я пошел в футбол не потому, что я смотрел, как играл, там, любой клуб Российской Премьер-Лиги. Я смотрел футбол в детстве европейский. И прежде всего на моем телевизоре показывали европейские команды. То, что окажусь я в Европе, в это я верю. И практически уверен в этом», — сказал Сергей Пиняев в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.