Газизов: «Динамо» ждет Георгия Джикию в Махачкале

«Мы уже говорили, что если произойдет подписание Георгия Джикии, то для нас это будет большим усилением. Мы ждем его в Махачкале — мяч сейчас на его стороне. Пока никаких переговоров с Георгием нет, мы его ждем, а сам Джикия может набрать нам в любой момент. Он просто может сказать “я готов”, и для нас этого уже будет достаточно», — цитирует Шамиля Газизова Sport24.