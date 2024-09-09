Газизов: «Динамо» ждет Георгия Джикию в Махачкале

30-летний бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия на данный момент остается без клуба.
«Мы уже говорили, что если произойдет подписание Георгия Джикии, то для нас это будет большим усилением. Мы ждем его в Махачкале — мяч сейчас на его стороне. Пока никаких переговоров с Георгием нет, мы его ждем, а сам Джикия может набрать нам в любой момент. Он просто может сказать “я готов”, и для нас этого уже будет достаточно», — цитирует Шамиля Газизова Sport24.
Контракт защитника с красно-белыми истек в июне 2024 года. Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.
На счету Георгия Джикии 44 матча и 2 забитых мяча за сборную Россию.
Махачкалинское «Динамо» проводит свой дебютный сезон в Российской Премьер-лиге. После семи туров подопечные Хасанби Биджиева с 8 очками занимают девятое место в турнирной таблице. Первое место занимает петербургский «Зенит» — 17 набранных баллов.