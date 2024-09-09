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Геннадий Орлов: В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена

Известный футбольный комментатор и обозреватель Геннадий Орлов оценил старт сезона московского «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я хочу сказать, что оборона у “Динамо” не дает оптимизма для стабильной игры вдолгую. Тюкавин тоже не встроен в игру пока. Они доверяют место Карраскалю, но он ни одного мяча не забил. Пока паззл не сложился, в игре нет связок. Вроде отдельно футболисты хорошие, а пока нет коллектива, игра не поставлена», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В ненышнем чемпионате России «Динамо» после 7 туров набрало 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Первое место занимает петербургский «Зенит» — 17 набранных баллов.

В сезоне-2023/24 бело-голубые лидировали в турнирной таблице, но упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось только третьим, пропустив южан на вторую строчку.