Геннадий Орлов: В «Динамо» нет коллектива, игра не поставлена

«Я хочу сказать, что оборона у “Динамо” не дает оптимизма для стабильной игры вдолгую. Тюкавин тоже не встроен в игру пока. Они доверяют место Карраскалю, но он ни одного мяча не забил. Пока паззл не сложился, в игре нет связок. Вроде отдельно футболисты хорошие, а пока нет коллектива, игра не поставлена», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».