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Орлов назвал игрока, который мешает «Спартаку» стать чемпионом

Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал игрока, от которого нужно отказаться «Спартаку», чтобы быть чемпионом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, надо отказаться от капитана команды Зобнина. Мастерства не хватает. Для того чтобы “Спартак” был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть.

Зобнин — полузащитник, он должен обязательно быть тем “официантом”, который обслуживает атакующих игроков, понимаете? Должен делать им острую передачу, а вы помните, чтобы он сделал острую передачу? И он не техничен, потому что мяч его не слушается, он в одно касание не может играть», — сказал Орлов.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Перед стартом сезона 30-летний полузащитник стал капитаном клуба после ухода из команды Георгия Джикии.

Всего Зобнин провел за «Спартак» 255 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 18 результативных передач. Его контракт с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона.