Орлов назвал игрока, который мешает «Спартаку» стать чемпионом

«Во-первых, надо отказаться от капитана команды Зобнина. Мастерства не хватает. Для того чтобы “Спартак” был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть.



Зобнин — полузащитник, он должен обязательно быть тем “официантом”, который обслуживает атакующих игроков, понимаете? Должен делать им острую передачу, а вы помните, чтобы он сделал острую передачу? И он не техничен, потому что мяч его не слушается, он в одно касание не может играть», — сказал Орлов.