Источник: переход Уткина в «Хатайспор» не состоится

Клубы пытались согласовать между собой аренду с правом выкупа. 24-летний россиянин отправился в Турцию на медосмотр, но в итоге сделка сорвалась.
Информацию о срыве трансфера подтвердил футбольный агент игрока Тимофей Бердышев.
«Эта информация соответствует действительности. Не сошлись по условиям. Сейчас мы в Турции. Конкретно сейчас приняли решение не подписывать контракт с “Хатайспором”. Ещё не думали, как будет дальше», — сказал Бердышев.
Уткин выступает за «Ростов» с 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, в которых забил четыре мяча и сделал 17 результативных передач.
«Хатайспор» занимает предпоследнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.