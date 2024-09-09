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Источник: переход Уткина в «Хатайспор» не состоится

Полузащитник «Ростова» Даниила Уткина не перейдет в «Хатайспор» из-за смены технического директора в турецком клубе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Клубы пытались согласовать между собой аренду с правом выкупа. 24-летний россиянин отправился в Турцию на медосмотр, но в итоге сделка сорвалась.

Информацию о срыве трансфера подтвердил футбольный агент игрока Тимофей Бердышев.

«Эта информация соответствует действительности. Не сошлись по условиям. Сейчас мы в Турции. Конкретно сейчас приняли решение не подписывать контракт с “Хатайспором”. Ещё не думали, как будет дальше», — сказал Бердышев.

Уткин выступает за «Ростов» с 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, в которых забил четыре мяча и сделал 17 результативных передач.

«Хатайспор» занимает предпоследнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.