Сычев рассказал, что нужно «Локомотиву» для борьбы за титул

Дмитрий Сычев прокомментировал результаты команды на старте сезона РПЛ-2024/25.
«Нынешние результаты “Локомотива” — это прежде всего хорошая тренерская работа. У них получилось создать боеспособный коллектив. Но чтобы бороться за самые высокие места, команде еще нужны усиления. Потому что по сезону точно будет непросто, это можно было увидеть по игре с “Краснодаром”, который также претендует на чемпионство и призовые места. Поэтому состав “Локомотиву” нужно укреплять», — приводит слова Сычева Legalbet.
Также Дмитрий Сычев поделился мыслями относительно уровня футбола в РПЛ.
«Все видели прошлый сезон, когда все закончилось в последнем туре, а это очень классно. Думаю, для развития уровня нашего футбола концовка прошлого чемпионата идеально подходит. К нам приезжают сильные легионеры. Так что РПЛ я оцениваю достаточно серьезно по силе», — добавил экс-футболист сборной России.
После 7 туров чемпионата России подопечные Михаила Галактионова занимают третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Локомотив» отстает на два очка от лидирующего «Зенита».
Дмитрий Сычев, которому в октябре исполнится 41 год, завершил карьеру футболиста в 2019 году. Нападающий выступал за тамбовский и московский «Спартак», французский «Марсель», «Локомотив», нижегородскую «Волгу», минское «Динамо» и казахский «Окжетпес».
В январе 2024 года Дмитрий Сычев стал президентом омского «Иртыша», выступающего во Второй лиге.