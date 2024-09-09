Сычев рассказал, что нужно «Локомотиву» для борьбы за титул

«Нынешние результаты “Локомотива” — это прежде всего хорошая тренерская работа. У них получилось создать боеспособный коллектив. Но чтобы бороться за самые высокие места, команде еще нужны усиления. Потому что по сезону точно будет непросто, это можно было увидеть по игре с “Краснодаром”, который также претендует на чемпионство и призовые места. Поэтому состав “Локомотиву” нужно укреплять», — приводит слова Сычева Legalbet.