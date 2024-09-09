Футболист «Краснодара» отказался переходить в «Спартак»

По данным «Спорт-Экспресса», колумбийца не устроили предложенные московским клубом условия. Красно-белые предлагали форварду зарплату 4 миллиона долларов в год плюс 1 миллион бонусом, но игрок хотел 5 миллионов единой суммой.
Согласно информации СМИ, «Спартак» сделал «быкам» предложение по трансферу футболиста в размере 16 миллионов евро. Красно-белые находятся в поисках форварда после того, как Александр Соболев покинул клуб, пополнив состав петербургского «Зенита».
Джон Кордоба перешел в «Краснодар» из берлинской «Герты» летом 2021 года. В составе «быков» колумбиец провел 91 матч, в которых забил 46 голов и сделал 22 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро.
Летнее трансферное окно в России закроется 12 сентября.