Футболист «Краснодара» отказался переходить в «Спартак»

Согласно информации СМИ, «Спартак» сделал «быкам» предложение по трансферу футболиста в размере 16 миллионов евро. Красно-белые находятся в поисках форварда после того, как Александр Соболев покинул клуб, пополнив состав петербургского «Зенита».