«Сказали бы сразу, было бы честно». Шунин — об уходе из «Динамо»

«Хотел бы затронуть момент, когда футболисты, которые долго играли в одном клубе, уходят из него не очень красиво. Я имею в виду не только себя. Если бы это не тянулось, а мы бы сразу сели и поговорили ― все было бы иначе. Если бы клуб объяснил позицию, например: “Антон, мы не видим тебя первым номером, но хотим, чтобы ты остался в клубе, делился своим опытом, честно боролся за место основного вратаря”.



Я читал в медиа, что не готов быть вторым номером. Но откуда люди это знают? У меня никто не спрашивал. Возможно, я бы об этом задумался. Я слышал это только от одного человека в команде — тренера вратарей Изотова. Он повторял: “Ты же не захочешь быть вторым вратарем”. Или если бы мне сразу сказали, что не будут продлевать контракт ― это было бы честно. Хуже, когда с человеком никто не разговаривает», ― сказал Шунин.