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«Сказали бы сразу, было бы честно». Шунин — об уходе из «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о решении московского клуба не продлевать с ним контракт. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Минувшим летом 37-летний вратарь покинул клуб, в котором провел всю свою профессиональную карьеру.

«Хотел бы затронуть момент, когда футболисты, которые долго играли в одном клубе, уходят из него не очень красиво. Я имею в виду не только себя. Если бы это не тянулось, а мы бы сразу сели и поговорили ― все было бы иначе. Если бы клуб объяснил позицию, например: “Антон, мы не видим тебя первым номером, но хотим, чтобы ты остался в клубе, делился своим опытом, честно боролся за место основного вратаря”.

Я читал в медиа, что не готов быть вторым номером. Но откуда люди это знают? У меня никто не спрашивал. Возможно, я бы об этом задумался. Я слышал это только от одного человека в команде — тренера вратарей Изотова. Он повторял: “Ты же не захочешь быть вторым вратарем”. Или если бы мне сразу сказали, что не будут продлевать контракт ― это было бы честно. Хуже, когда с человеком никто не разговаривает», ― сказал Шунин.

Также Шунин рассказал, что после ухода из родного клуба он получил предложения от подмосковных «Химок» и махачкалинского «Динамо».

Шунин является воспитанником СДЮШОР «Динамо», в которой он занимался с 1994 года. В 2007 году он дебютировал за первую команду бело-голубых. За «Динамо» Шунин провел в общей сложности 366 матчей, в которых пропустил 408 мячей и 125 раз сыграл «на ноль».