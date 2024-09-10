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Гол Бонгонда помог Конго обыграть Эфиопию в отборе Кубка Африки

Сборная ДР Конго в гостях обыграла Эфиопию (2:0) в матче второго тура отборочного раунда Кубка африканских наций-2025.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Счет на 62-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда. На 76-й минуте итоговый счет в матче установил нападающий Фистон Майеле.

Для 28-летнего Бонгонда этот мяч стал четвертым за сборную ДР Конго. Он выступает за команду с 2022 года и с тех пор провел 23 матча.

Бонгонда перешел в «Спартак» в июле из испанского «Кадиса» за семь миллионов евро. За красно-белых конголезец провел 42 матча, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Сборная ДР Конго одержала две победы на старте отбора и уверенно лидирует в группе H. 11 октября команда Себастьяна Десабра дома сыграет против Танзании.