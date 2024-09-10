Гол Бонгонда помог Конго обыграть Эфиопию в отборе Кубка Африки

Счет на 62-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда. На 76-й минуте итоговый счет в матче установил нападающий Фистон Майеле.
Для 28-летнего Бонгонда этот мяч стал четвертым за сборную ДР Конго. Он выступает за команду с 2022 года и с тех пор провел 23 матча.
Бонгонда перешел в «Спартак» в июле из испанского «Кадиса» за семь миллионов евро. За красно-белых конголезец провел 42 матча, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Сборная ДР Конго одержала две победы на старте отбора и уверенно лидирует в группе H. 11 октября команда Себастьяна Десабра дома сыграет против Танзании.