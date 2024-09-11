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Гуарирапа переходит из «Сочи» в ЦСКА

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Сочи"

21-летний венесуэлец перейдет в московский клуб на правах аренды с опцией обязательного выкупа, которая активируется, если он проведет определенное количество матчей. «Сочи» получит за аренду игрока 400 тыс. евро. Сделка уже согласована, клубы обсуждают лишь детали будущих платежей.

Гуарирапа сегодня отправился в Москву для прохождения медосмотра. Ожидается, что переход нападающего официально будет завершен в четверг.

«Сочи» минувшей зимой арендовал Гуарирапу у «Каракаса» за 200 тыс. евро. Венесуэлец провел за сочинский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Летом «Сочи» выкупил нападающего за 900 тыс. евро.

В текущем сезоне Гуарирапа провел девять матчей за «Сочи» в Первой лиге, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В субботу, 14 сентября, армейцы дома примут «Зенит». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.