Гуарирапа переходит из «Сочи» в ЦСКА

21-летний венесуэлец перейдет в московский клуб на правах аренды с опцией обязательного выкупа, которая активируется, если он проведет определенное количество матчей. «Сочи» получит за аренду игрока 400 тыс. евро. Сделка уже согласована, клубы обсуждают лишь детали будущих платежей.