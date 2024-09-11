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«Ахмат» объявил о переходе Даниила Уткина на правах аренды

24-летний полузащитник вернулся в грозненский клуб, за который играл в сезоне-2021/22.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, Даниил Уткин перешел в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона.

«Приветствуем Даниила снова в нашей дружной семье, желаем много голов, удачи и побед!» — говорится в сообщении клуба.

Футболист уже присоединился к команде и примет участие в вечерней тренировке.

Согласно сообщениям СМИ, Уткин мог продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, но его переход в «Хатайспор» сорвался.

В нынешнем сезоне Даниил сыграл за «Ростов» в 7 матчах, отметившись 2 голевыми передачами.

Трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.