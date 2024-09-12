Пиняев и Батраков вошли в список 100 лучших молодых игроков мира

Рейтинг составлен из футболистов, которым не исполнилось 20 лет. В нем учитывался «относительный уровень опыта» игроков. Уровень опыта рассчитывался на основе официальных игровых минут прошлого года с учетом спортивного уровня сыгранных матчей.
19-летний нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев с индексом опыта 1,74 занял 60-е место в рейтинге. Его партнер по каманде полузащитник Алексей Батраков расположился на 67-й строчке с индексом (1,73).
Также в рейтинг попал бразильский нападающий «Зенита» Педро, заняв 46-е место с индексом 1,81.
Лидером списка 100 лучших молодых игроков стал нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (2,75), второе место также занял игрок сине-гранатовых Пау Кубарси (2,42), на третьей строчке расположился Эндрик из мадридского «Реала» (2,41).
Ямаль в составе сборной Испании выиграл Евро-2024 и был признан лучшим молодым игроком турнира. Он побил несколько рекордов чемпионата Европы, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней) и самым молодым автором гола (16 лет и 362 дня).
Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за московский клуб восемь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Алексей Батраков является воспитанником «железнодорожников». Он выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. В текущем сезоне чемпионата России футболист провел семь матчей за клуб и забил три гола.