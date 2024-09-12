Пиняев и Батраков вошли в список 100 лучших молодых игроков мира

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Евро-2024 и был признан лучшим молодым игроком турнира. Он побил несколько рекордов чемпионата Европы, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней) и самым молодым автором гола (16 лет и 362 дня).