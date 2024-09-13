Бразильскому футболисту запретили переходить в РПЛ

Как сообщает издание Record, бразильскому футболисту «Фамаликана» Риччели запретили переходить в РПЛ.
По данным источника, владелец «Фамаликана» израильский бизнесмен Идан Офер наложил вето на переход Риччели в клуб из России. На бразильского защитника претендовали ЦСКА, подмосковные «Химки» и казанский «Рубин».
25-летний Риччели выступает за «Фамаликан» с 2019 года. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Трансферное окно в российском футболе закрылось 12 сентября. «Рубин» в последние два дня летнего трансферного окна подписал полузащитника Велдина Ходжу из Хорватии и нападающего Марвина Чуни из Албании, ЦСКА — форварда «Сочи» Сауля Гуарирапу, а «Химки» — защитника Георгия Джикию и центральных полузащитников Алекса Кодерерру из «Тенерифе» и Роберта Мехию из колумбийского клуба «Онсе Кальдас».