Бразильскому футболисту запретили переходить в РПЛ

Трансферное окно в российском футболе закрылось 12 сентября. «Рубин» в последние два дня летнего трансферного окна подписал полузащитника Велдина Ходжу из Хорватии и нападающего Марвина Чуни из Албании, ЦСКА — форварда «Сочи» Сауля Гуарирапу, а «Химки» — защитника Георгия Джикию и центральных полузащитников Алекса Кодерерру из «Тенерифе» и Роберта Мехию из колумбийского клуба «Онсе Кальдас».