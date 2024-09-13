Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразильскому футболисту запретили переходить в РПЛ

Владелец португальского «Фамаликана» запретил переход бразильского защитника Риччели в клуб Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Как сообщает издание Record, бразильскому футболисту «Фамаликана» Риччели запретили переходить в РПЛ.

По данным источника, владелец «Фамаликана» израильский бизнесмен Идан Офер наложил вето на переход Риччели в клуб из России. На бразильского защитника претендовали ЦСКА, подмосковные «Химки» и казанский «Рубин».

25-летний Риччели выступает за «Фамаликан» с 2019 года. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Трансферное окно в российском футболе закрылось 12 сентября. «Рубин» в последние два дня летнего трансферного окна подписал полузащитника Велдина Ходжу из Хорватии и нападающего Марвина Чуни из Албании, ЦСКА — форварда «Сочи» Сауля Гуарирапу, а «Химки» — защитника Георгия Джикию и центральных полузащитников Алекса Кодерерру из «Тенерифе» и Роберта Мехию из колумбийского клуба «Онсе Кальдас».