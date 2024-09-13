Экс-игрок «Спартака» готов возобновить игровую карьеру в России

«У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок. Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос», — заявил бразильский нападающий.