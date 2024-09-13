Экс-игрок «Спартака» готов возобновить игровую карьеру в России

Веллитон принял участие в матче, посвященном десятилетию с момента открытия домашнего стадиона московского «Спартака». В этой игре, участие в которой также приняли бывшие и нынешние футболисты клуба, бразилец забил два мяча. Последним клубом Веллитона в 2022 году был бразильский «Гремио Новуризонтино».
«У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок. Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос», — заявил бразильский нападающий.
Бывший игрок красно-белых отметил, что Россия всегда остается его вторым домом.
«Я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение», — приводит слова Веллитона ТАСС.
В «Спартаке» Веллитон играл с 2007 по 2014 год. Бразилец был лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов, он трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2007, 2009, 2012). В общей сложности Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач.
Также Веллитон играл за бразильские «Гояс», «Итуано» и «Гремио», турецкие «Мерсин Идманюрду» и «Кайсериспор», испанскую «Сельту», «Шарджу» и «Аль-Васл» из ОАЭ.