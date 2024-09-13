ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок после интервью Нобелю

Агент игрока Алексей Сафонов сообщил, что причиной отстранения 28-летнего игрока стало недавнее интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором он допустил возможность выступлений за «Спартак».
«Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с “Зенитом” будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача — не навредить.
При этом бывает, что Илья дополнительно тренируется. Тем более, что отец был высококлассный голкипер, тоже с ним работает индивидуально. Он хочет развиваться. Его так не выбить из колеи. Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача — чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством", — сказал Сафонов.
Журналист Анар Ибрагимов сообщил, что Помазун сегодня тренировался в индивидуальном порядке на стадионе «Октябрь» отдельно от основной команды.
Помазун является воспитанником ЦСКА. За первую команду он провел 10 матчей, в которых пропустил 11 мячей и трижды сыграл на ноль. Последние четыре сезона Помазун на правах аренды выступал за «Урал». На его счету 117 матчей, в которых он пропустил 155 мячей и 30 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
ЦСКА вернул Помазуна из долгосрочной аренды после вылета «Урала» в Первую лигу. В четверг, 12 сентября, армейцы внесли его в заявку на нынешний сезон. Помимо Помазуна в заявке ЦСКА находятся еще пять вратарей: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Николай Баровский, Егор Бесаев и Данила Боков.
Действующий контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.