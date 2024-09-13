ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок после интервью Нобелю

При этом бывает, что Илья дополнительно тренируется. Тем более, что отец был высококлассный голкипер, тоже с ним работает индивидуально. Он хочет развиваться. Его так не выбить из колеи. Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача — чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством", — сказал Сафонов.