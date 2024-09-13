Дзюба — о переходе в «Акрон»: Сага закончилась хэппи‑эндом

«Ну что, эта эпопея‑сага закончилась хэппи‑эндом. Я в Тольятти, уже провёл первую тренировку. Спасибо вам всем огромное за поддержку, за то, что пишете в социальных сетях, поздравляете. Впереди предстоит такой непростой путь, уже сейчас нужно с места в карьер, с корабля на бал, поэтому постараемся максимально быть готовыми ко всему этому. Всем спасибо, приходите на стадион, болейте», — сказал Дзюба в видеоролике на своем аккаунте в социальных сетях.