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Дзюба — о переходе в «Акрон»: Сага закончилась хэппи‑эндом

Нападающий Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях от подписания контракта с тольяттинским «Акроном».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Ну что, эта эпопея‑сага закончилась хэппи‑эндом. Я в Тольятти, уже провёл первую тренировку. Спасибо вам всем огромное за поддержку, за то, что пишете в социальных сетях, поздравляете. Впереди предстоит такой непростой путь, уже сейчас нужно с места в карьер, с корабля на бал, поэтому постараемся максимально быть готовыми ко всему этому. Всем спасибо, приходите на стадион, болейте», — сказал Дзюба в видеоролике на своем аккаунте в социальных сетях.

«Я со своей стороны постараюсь максимально показать хорошую, качественную игру, чтобы вам понравилось как зрителям. Поддержите нашу команду, она довольно молодая. Увидимся на футболе! Дзюба — в деле», — добавил новичок «Акрона».

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, в его активе 161 гол. Также он делит первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды вместе с Александром Кержаковым (по 30).

15 сентября в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» примет подмосковные «Химки». В текущем сезоне дебютант РПЛ «Акрон» набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.