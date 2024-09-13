Дзюба — о переходе в «Акрон»: Сага закончилась хэппи‑эндом

«Ну что, эта эпопея‑сага закончилась хэппи‑эндом. Я в Тольятти, уже провёл первую тренировку. Спасибо вам всем огромное за поддержку, за то, что пишете в социальных сетях, поздравляете. Впереди предстоит такой непростой путь, уже сейчас нужно с места в карьер, с корабля на бал, поэтому постараемся максимально быть готовыми ко всему этому. Всем спасибо, приходите на стадион, болейте», — сказал Дзюба в видеоролике на своем аккаунте в социальных сетях.
«Я со своей стороны постараюсь максимально показать хорошую, качественную игру, чтобы вам понравилось как зрителям. Поддержите нашу команду, она довольно молодая. Увидимся на футболе! Дзюба — в деле», — добавил новичок «Акрона».
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, в его активе 161 гол. Также он делит первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды вместе с Александром Кержаковым (по 30).
15 сентября в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» примет подмосковные «Химки». В текущем сезоне дебютант РПЛ «Акрон» набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.