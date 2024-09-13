«Акрон» объявил о переходе конголезского форварда

Как сообщает официальный сайт клуба, конголезский нападающий Мавис Чибота перешел из тель-авивского клуба в тольяттинский «Акрон».
«Мавис имеет опыт выступления в главных клубных турнирах Старого Света — Лиге чемпионов и Лиге Европы — 19 матчей в финальных розыгрышах и 20 — в квалификации. Также Мавис сыграл 10 матчей в составе своей национальной команды», — говорится в заявлении «Акрона».
Сроки соглашения с 28-летним конголезцем не сообщаются. Чибота прибудет в расположение команды после получения визы и будет внесен в заявочный лист на сезон после осуществления всех необходимых процедур.
Чибота перешел в «Хапоэль» из «Маккаби» Хайфа в 2023 году. Всего за клуб он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.