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«Акрон» объявил о переходе конголезского форварда

28-летний конголезский форвард «Хапоэля» из Тель-Авива Мавис Чибота продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Как сообщает официальный сайт клуба, конголезский нападающий Мавис Чибота перешел из тель-авивского клуба в тольяттинский «Акрон».

«Мавис имеет опыт выступления в главных клубных турнирах Старого Света — Лиге чемпионов и Лиге Европы — 19 матчей в финальных розыгрышах и 20 — в квалификации. Также Мавис сыграл 10 матчей в составе своей национальной команды», — говорится в заявлении «Акрона».

Сроки соглашения с 28-летним конголезцем не сообщаются. Чибота прибудет в расположение команды после получения визы и будет внесен в заявочный лист на сезон после осуществления всех необходимых процедур.

Чибота перешел в «Хапоэль» из «Маккаби» Хайфа в 2023 году. Всего за клуб он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.