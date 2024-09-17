Защитник «Краснодара» сравнил болельщиков в России и Испании

Джованни Гонсалес заявил, что российские болельщики на трибунах ведут себя так же страстно, как фанаты в Испании.
«Могу сказать, что болельщики “Краснодара” — очень шумные ребята. В матче против “Ростова” они гнали нас вперед, мы чувствовали их поддержку. В России так же, как и в Испании, страстно поддерживают свои команды. Болельщики очень похожи», — передает «РБ Спорт» слова Гонсалеса.
Также Гонсалес поделился мнением о победе в игре с «Ростовом» в матче 8-го тура РПЛ (2:0).
«Нужно признать, что матч для нас складывался нелегко, “Ростов” имеет в своём составе качественных игроков. Они здорово прессингуют, но мы были готовы к этому. Здорово, что нам удалось обыграть такого соперника, — мы счастливы, что заработали заслуженные три очка», — добавил 30-летний уругваец.
После 8 туров «Краснодар» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, на два очка отставая от лидирующего «Зенита». В следующем туре РПЛ подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Акроном».