Защитник «Краснодара» сравнил болельщиков в России и Испании

«Могу сказать, что болельщики “Краснодара” — очень шумные ребята. В матче против “Ростова” они гнали нас вперед, мы чувствовали их поддержку. В России так же, как и в Испании, страстно поддерживают свои команды. Болельщики очень похожи», — передает «РБ Спорт» слова Гонсалеса.