Кононов заявил, что его пытались убрать из «Спартака» за деньги

«Мне все нравилось в “Спартаке”. Была хорошая работа, хороший отрезок — команда была на девятом месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы. Бились до конца за третье-четвертое места, но в концовке провалили игру с “Оренбургом” и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.
Нет ли мысли, что с перестройкой менеджмент тогда меня подставил? У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе», — сказал Кононов.
Олег Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые финишировали в РПЛ на пятом месте. Всего «Спартак» провел под руководством Кононова 36 матчей, в которых одержал 16 побед при 14 поражениях и шести ничейных результатах. Ему на смену пришел немецкий специалист Доменико Тедеско.
После ухода из «Спартака» Кононов работал в «Риге», тульском «Арсенале» и раменском «Сатурне». Сейчас 58-летний специалист возглавляет московское «Торпедо», которое идет на втором месте в Первой лиге.