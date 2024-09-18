Кононов заявил, что его пытались убрать из «Спартака» за деньги

«Мне все нравилось в “Спартаке”. Была хорошая работа, хороший отрезок — команда была на девятом месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы. Бились до конца за третье-четвертое места, но в концовке провалили игру с “Оренбургом” и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.



Нет ли мысли, что с перестройкой менеджмент тогда меня подставил? У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе», — сказал Кононов.