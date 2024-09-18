РПЛ сохранила девятое место в Европе по стоимости составов

Из футболистов РПЛ больше всех прибавил нападающий «Зенита» Максим Глушенков, подорожавший сразу на 5 миллионов евро — до 16 миллионов. В топ-3 самых подорожавших игроков чемпионата России также вошли полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — с 700 тысяч до 5 миллионов и полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко — с 9 до 12 миллионов.