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РПЛ сохранила девятое место в Европе по стоимости составов

Портал Transfermarkt обновил рыночные цены игроков чемпионата России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. По общей стоимости составов чемпионат России остался на девятом месте среди европейских лиг.

«По итогам обновления Российская Премьер-Лига увеличила совокупную рыночную стоимость составов клубов на 45,7 миллиона — до 910,3 миллиона евро. Несмотря на отстранение от международных соревнований, лига сохраняет за собой девятую строчку среди самых дорогих ведущих европейских лиг, опережая бельгийскую Про-лигу, греческую Суперлигу и австрийскую Бундеслигу», — написано в сообщении.

Из футболистов РПЛ больше всех прибавил нападающий «Зенита» Максим Глушенков, подорожавший сразу на 5 миллионов евро — до 16 миллионов. В топ-3 самых подорожавших игроков чемпионата России также вошли полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — с 700 тысяч до 5 миллионов и полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко — с 9 до 12 миллионов.

После восьми туров лидером таблицы чемпионата страны является «Зенит» с 20 очками. На втором месте располагается «Краснодар», на третьем — московский «Локомотив». Обе команды набрали по 18 очков.