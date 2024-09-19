Новичок ЦСКА Гуарирапа назвал футбольную столицу России

«Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве. Здесь намного больше клубов. Помимо ЦСКА есть еще ряд ведущих клубов. Например, “Динамо” — тоже большая команда. В Москве больше дышится футболом. Это футбольная столица», — передает слова новичка ЦСКА Sport24.
21-летний футболист играет в ЦСКА под 9-м номером. Примечательно, что ранее футболку с этим номером в клубе носил другой венесуэльский нападающий Саломон Рондон.
Гуарирапа пока провел за ЦСКА лишь 19 минут в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне РПЛ он зпи сал на свой счет было восемь голов в 10 матчах в составе «Сочи».
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 20 очков. В ближайшем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Рубином» в субботу, 21 сентября.