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Новичок ЦСКА Гуарирапа назвал футбольную столицу России

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа в сентябре перешел в армейский клуб из «Сочи».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве. Здесь намного больше клубов. Помимо ЦСКА есть еще ряд ведущих клубов. Например, “Динамо” — тоже большая команда. В Москве больше дышится футболом. Это футбольная столица», — передает слова новичка ЦСКА Sport24.

21-летний футболист играет в ЦСКА под 9-м номером. Примечательно, что ранее футболку с этим номером в клубе носил другой венесуэльский нападающий Саломон Рондон.

Гуарирапа пока провел за ЦСКА лишь 19 минут в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне РПЛ он зпи сал на свой счет было восемь голов в 10 матчах в составе «Сочи».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 20 очков. В ближайшем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Рубином» в субботу, 21 сентября.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
18.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Милан Гайич
32′
Матвей Кисляк
89′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
48′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
21
Аббосбек Файзуллаев
31
Матвей Кисляк
58′
22
Милан Гайич
86′
3
Данил Круговой
5
Саша Зделар
46′
10
Иван Обляков
9
Сауль Гуарирапа
76′
19
Рифат Жемалетдинов
20
Секу Койта
76′
11
Тамерлан Мусаев
Краснодар
13
Юрий Дюпин
20
Джованни Гонсалес
90+3′
33
Георгий Арутюнян
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
90
Дэвид Мозес Кобнан
3
Тормена
24′
46′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
59′
11
Жоау Батчи
6
Кевин Ленини
31′
68′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
59′
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
59′
19
Федор Смолов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Зенит
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь