РФС опубликовал список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Балтика»).
Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»).
Правый центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»).
Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Спартак»).
Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА).
Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Даниил Глебов («Ростов»).
Левый центральный полузащитник: Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо»).
Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»).
Правый нападающий: Матео Кассьера («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).
Левый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Сергеев («Зенит»).
Распределение игроков по клубам:
- «Зенит» — 9;
- «Краснодар» — 5;
- ЦСКА — 5;
- «Крылья Советов» — 3;
- Локомотив«- 3;
- “Ростов” — 3;
- “Динамо” — 2;
- “Балтика” — 1;
- “Рубин” — 1;
- “Спартак” — 1.