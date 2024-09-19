РФС объявил имя лучшего футболиста России сезона-2023/24

В минувшем сезоне 22-летний нападающий провел 38 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Также Тюкавин провел два матча за сборную России, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.