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РФС объявил имя лучшего футболиста России сезона-2023/24

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим футболистом сезона-2023/24 в России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

В минувшем сезоне 22-летний нападающий провел 38 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Также Тюкавин провел два матча за сборную России, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков по итогам сезона стал лучшим молодым футболистом России. На счету 20-летнего игрока 33 матча, в которых он забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. В этом сезоне Салтыков выступает за московский «Локомотив».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в шестой раз подряд признан лучшим тренером России. 48-летний специалист выиграл с сине-бело-голубыми все три внутренних турнира — РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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