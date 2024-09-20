Осинькин оценил возвращение Ивана Сергеева в «Крылья Советов»

Напомним, «Крылья Советов» продали Сергеева в «Зенит» зимой 2022 года за €2,15 млн. В сентябре этого года самарский клуб выкупил 29-летнего нападающего обратно за €2 млн. Сергеев подписал с «Крыльями» контракт на три года.
Сергеев провел один матч за клуб в чемпионате России против казанского «Рубина» (2:0). В матче Кубка России со «Спартаком» нападающий остался на скамейке запасных.
— Довольны возвращением Вани. Он прошел с нами большой путь, понимает требования и уровень, который будет. Понятно, что в весенней части чемпионата он был недоволен своим временем и количеством голов в «Зените». У клуба, думаю, такое же восприятие. Возможность его пригласить была важна для нас.
Он понимал, как его встретят. Он улыбается. С его приходом мы понимаем, что получили боевую единицу. Его помощь в Казани была очень большая, влияние на игру большое. Видите, встряхнул Шитова, который забил гол. Дай бог, чтобы у нас на этой позиции была конкуренция сильных футболистов, — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
Ранее «Крылья Советов» потерпели разгромное поражение от «Спартака» со счетом 1:4 в матче Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» без набранных очков лишились шансов на выход в следующую стадию Кубка. «Спартак» в третий раз в сезоне обыграл «Крылья», набрал 9 очков и гарантировал себе участие в плей‑офф.