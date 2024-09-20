Осинькин оценил возвращение Ивана Сергеева в «Крылья Советов»

— Довольны возвращением Вани. Он прошел с нами большой путь, понимает требования и уровень, который будет. Понятно, что в весенней части чемпионата он был недоволен своим временем и количеством голов в «Зените». У клуба, думаю, такое же восприятие. Возможность его пригласить была важна для нас.



Он понимал, как его встретят. Он улыбается. С его приходом мы понимаем, что получили боевую единицу. Его помощь в Казани была очень большая, влияние на игру большое. Видите, встряхнул Шитова, который забил гол. Дай бог, чтобы у нас на этой позиции была конкуренция сильных футболистов, — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».